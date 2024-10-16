【ロンドン時事】欧州連合（ＥＵ）欧州委員会は１６日、米Ｘ（旧ツイッター）について、巨大ＩＴ企業による自社サービスの優遇などを禁じた「デジタル市場法（ＤＭＡ）」の適用対象にしないと発表した。事業者と消費者を結び付ける重要なプラットフォームに当たらないと判断した。