日本テレビの各番組が健康に関する企画を放送するキャンペーン『カラダWEEK』（11月3日〜10日）のキャプテンに、10年連続でくりぃむしちゅーの上田晋也さん（54）の就任が決定しました。今年のテーマは『好きなことで、カラダにいいこと。』。サポーターとして、川口春奈さん（29）、宮野真守さん（41）、藤本美貴さん（39）の参加も発表されました。10年連続のキャプテンに就任した上田さんは、「カラダWEEK10年目を迎えました、