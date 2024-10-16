香川県庁 香川県のホームページが一時、閲覧しにくい状態だったことが分かりました。 香川県は県のホームページが16日の午後5時ごろから午後7時40分まで閲覧しにくい状態だったと発表しました。香川県と同じCDNサーバーを使っていた他の自治体のホームページがサイバー攻撃を受けて、アクセスが急増したことが原因とみられています。香川県のホームペー