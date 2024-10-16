【W杯2026アジア最終予選】日本代表 1−1 オーストラリア代表（10月15日／埼玉スタジアム2002）【映像】「裸足」で華麗にウォーミングアップ本人にとってはいつも通りのルーティンだ。しかし、なかなか珍しい光景なうえ、中継映像で流れる機会もめったにないため、解説者やファンから注目の的となった。日本代表は10月15日、FIFAワールドカップ2026・アジア最終予選（3次予選）第4節でオーストラリア代表と対戦。いずれもオウ