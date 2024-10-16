10月15日、白石麻衣がInstagramを更新した。【写真】「透明感、素敵過ぎです」と反響の色白美肌SHOTを公開白石は、自身のInstagramアカウントにて、現在出演中のフジテレビ系ドラマ『オクラ』の第2話放送を告知すると、両頬を手のひらで覆い、目を閉じて微笑む写真を公開した。この投稿に対し、ファンからは「かわいすぎてしんどい」「透明感、素敵過ぎです」「天使が写ってる」「柔和でかわいい表情」「美女」などの反響が寄せら