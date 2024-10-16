「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、巨人０−２ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）巨人は打線が沈黙し、初戦を落とした。ＤｅＮＡ先発・ケイに六回１安打無得点。七回以降はＤｅＮＡの小刻みな継投にかわされた。デイリースポーツ評論家・関本四十四氏は「ケイが適度に荒れていて、打者目線で言えば絞りにくい投球だった。思い切りよくスイングできていなかった」と前置きしたうえで、「やはり吉川がいないのは痛い