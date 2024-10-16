「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク５−２日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）日本ハムの先発・伊藤は５回２／３を４失点で降板。ソロ２本を含む今季ワーストの１０安打を浴びるなど、自身のポストシーズン初登板は悔しい結果に終わった。ファーストＳでは伊藤を温存し、ソフトバンクとの初戦にぶつけた新庄監督は試合後「見たまま。あーだこーだ言わない。見たままです。また次もあるから」と投球につい