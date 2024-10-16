日本ハムは１６日、ＣＳファイナルステージ初戦（みずほペイペイ）でソフトバンクと対戦。２―５で敗れ、相手のアドバンテージを含めて０勝２敗となった。先発・伊藤が２回に近藤からの３連打で先制を許すと、同点に追いついた３回も二死一塁から山川に中越え適時二塁打で失点。その後、４回と５回も今宮、栗原に一発を浴びるなど６回途中１０安打４失点での降板を余儀なくされた。打線は１点を先制された３回一死二、三塁か