古北口長城の上空に紫金山・アトラス彗星北京市15日、古北口長城の蟠竜山区間で撮影した「紫金山・アトラス彗星」。（北京＝新華社配信/郭連友）【新華社北京10月16日】中国北京市密雲区にある古北口長城の蟠竜山区間で15日、「紫金山・アトラス彗星」が観測された。古北口長城の上空に紫金山・アトラス彗星北京市15日、古北口長城の蟠竜山区間で撮影した「紫金山・アトラス彗星」。（北京＝新華社配信/郭連友）古北口長城の