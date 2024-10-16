新NISAがはじまり投資に目が行きがちですが、実は定期預金の金利も上昇を続けています。1人当たり1000万円までの元本が保証されているので、大切なお金を着実に増やしていきたいときに定期預金はおすすめです。この記事では、Allaboutマネー編集部が最新の情報をもとに厳選した「金利の高い定期預金」をご紹介しています。（金利は2024年10月10日時点）。◆【マンガ】元銀行員が教える！通帳はいつまでとっておくといい？インター