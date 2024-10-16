日本時間２１時３０分に米輸入物価指数（9月）、輸出物価指数（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 輸入物価指数（9月）21:30 予想-0.3%前回-0.3%（前月比) 予想0.2%前回0.8%（前年比) 輸出物価指数（9月）21:30 予想-0.3%前回-0.7%（前月比) 予想-0.6%前回-0.7%（前年比)