◇セCSファイナルステージ第1戦DeNA2―0巨人（2024年10月16日東京D）DeNAのアンソニー・ケイ投手（29）が16日、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第1戦に先発登板。6回102球を投げ、巨人打線をわずか1安打無失点に抑える快投でチームを勝利に導いた。今季の対巨人戦は8試合に登板し1勝5敗、防御率4.64と苦戦した左腕が、短期決戦の大事な一戦で見事な快投を見せた。チームを5投手による完封リレーに導い