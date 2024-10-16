三重県鈴鹿市の社会福祉法人の元理事長らが、役員変更の見返りとして、現金3500万円以上を受け取ったとして逮捕されました。三重県警に逮捕されたのは、鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の元理事長・四宮慶太郎容疑者(58)ら4人です。四宮容疑者と吉岡百々代容疑者(61)はおととし2月、贈賄側として逮捕された金田充史容疑者(52)が指定する人物に、法人の理事長を交代させる見返りに、現金3500万円を受け取った疑いが持