アルバニア北部シェンジン港にある難民申請の受付センター＝15日（ロイター＝共同）【ローマ共同】ANSA通信などは16日、イタリアがアドリア海を挟んだ隣国アルバニアに建設した移民・難民の一時収容施設に、第1陣の16人が到着したと報じた。16人はイタリア船が地中海で救助したエジプトとバングラデシュからの移民らで、施設の稼働が開始。今後難民申請を審査し、不認定なら本国に強制送還する方針だ。アルバニアは欧州連合（E