◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ 第1戦巨人-DeNA(16日、東京ドーム)巨人の増田大輝選手が8回にファインプレーを見せました。ケガでベンチ外となった吉川尚輝選手に代わってセカンドでスタメン出場している増田選手。DeNA・オースティン選手のライト前へ落ちそうな当たりを背走しながら最後はノールックジャンピングキャッチ。このプレーにスタンドからは大きな歓声が上がりました。