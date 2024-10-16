◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク5―2日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが初戦を制し、アドバンテージを含め2勝とした。試合後、小久保裕紀監督の一問一答は以下の通り。―伊藤大海を攻略。「いい先制した後、効果的なホームランが随所に出たので、全体的には試合を優位に運べましたね」―3本のホームラン。「もちろんホームランすごいんですけど