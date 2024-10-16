「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、巨人０−２ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）ＤｅＮＡが５投手で完封リレー。一丸で初戦を制し、アドバンテージを含めて１勝１敗とした。投手陣に重圧のかかる展開で、ＤｅＮＡは堀岡が２点リードの八回に登板。丸から始まる上位打線を相手に１安打を許したが、無失点で抑えた。２死一塁から岡本和を右飛びに仕留め、雄たけびもあげた。昨オフ、巨人から戦力外通告を受け、Ｄｅ