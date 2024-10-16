乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。10月9日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、9月4日（水）に開催された「真夏の全国ツアー2024」最終公演で披露した楽曲について振り返りました。乃木坂46の井上和＜リスナーからのメッセージ＞「『真夏の全国ツアー2024』お疲