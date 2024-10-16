21:15 カナダ住宅着工件数（9月） 予想23.2万件前回21.74万件 21:30 米輸入物価指数（9月） 予想-0.3%前回-0.3%（前月比) 予想0.2%前回0.8%（前年比) 米輸出物価指数（9月） 予想-0.3%前回-0.7%（前月比) 予想-0.6%前回-0.7%（前年比) カナダ製造業売上高（8月） 予想-1.9%前回1.4%（前月比) 17日 3:40 ラガルドECB総裁、スロベニア銀行主催イベント講演 米主