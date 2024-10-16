名古屋・栄を拠点に活動するSKE48が2024年10月12日から14日にかけて、名古屋市内で16周年記念コンサートを開いた。今回は、年代ごとに「07年〜12年」「13年〜17年」「18年〜24年」と区切って楽曲を披露する趣向。最終日の14日には「あの頃の君を見つけた」「愛のホログラム」といった最近のヒット曲を披露した。24年末には、2期生としては最後の現役メンバー、斉藤真木子さん（30）が卒業を予定しており、終盤には同期の卒業生がサ