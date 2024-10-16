レバノン南部のナバティエで、イスラエル軍の空爆後に煙が立ち上る様子/Abbas Fakih/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）レバノン南部のナバティエで１６日午前、イスラエル軍による空爆が自治体の建物を直撃し、少なくとも５人が死亡した。レバノン保健省が発表した。現在、瓦礫（がれき）の除去作業が続いているという。ソーシャルメディアに投稿され、ＣＮＮが位置情報を確認した動画には、ナバティエの複数の地区から立ち上る煙が映っ