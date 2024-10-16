【合田直弘(海外競馬評論家)=コラム『世界の競馬』】 ◆クラシックホース候補も続々登場 10月11日(金曜日)、12日(土曜日)の2日間にわたって、英国のニューマーケット競馬場で行われた「フューチャー・チャンピオンズ・フェスティバル」の主要競走を回顧したい。 まず、初日のメイン競走として行われたのが、牝馬によるG1フィリーズマイル(芝8F)だ。過去10年の勝ち馬を振り返れば、15年