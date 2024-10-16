李強総理、中ロ蒙３カ国首相会合に出席16日、撮影に応じる（左から）ミシュスチン首相、李強総理、オユーンエルデネ首相。（イスラマバード＝新華社記者/丁海濤）【新華社イスラマバード10月16日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は16日、上海協力機構（SCO）加盟国政府首脳（首相）理事会第23回会議出席のため訪問中のパキスタン・イスラマバードで、ロシアのミシュスチン首相、モンゴルのオユーンエルデネ首相と3カ国首相