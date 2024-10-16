「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク５−２日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）パ・リーグ覇者のソフトバンクが日本ハムに快勝。アドバンテージの１勝と合わせ２勝とした。相手先発は好投手の伊藤だったが、序盤から得点を重ねた。二回１死に右足首の捻挫から復活した近藤が中越え二塁打で出塁し、その後正木が先制打。同点の三回は山川が中越えの適時二塁打をマークし「甘いボールをしっかり捉えることが