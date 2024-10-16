スーパーで働いている、あとみ(@yumekomanga)さん。いつも、あとみさんのレジに並ぶお客様が何組かいらっしゃいます。その中でも、「仲良し家族」が印象に残っています。月日は流れ、ご主人の体調がよくないと聞かされ…。あとみさんの描く『常連のお客様』第5話をごらんください。 ©yumekomanga ©yumekomanga ©yumekomanga ©yumekomanga ©yumeko