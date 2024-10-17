ナイジェリア北部ジガワ州で、燃料輸送車の爆発による犠牲者の遺体を運ぶ人ら＝16日（AP＝共同）【ナイロビ共同】ナイジェリア北部ジガワ州で15日から16日にかけての夜間、燃料輸送車が事故を起こして爆発し、ロイター通信などによると、周辺にいた147人が死亡した。燃料価格の高騰にあえぐ住民らが周辺に散乱した燃料を回収しようと集まり、爆発に巻き込まれて被害が拡大したとみられる。ナイジェリアでは貨物輸送用の鉄道網