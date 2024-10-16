大東建託は、18万人以上を対象とした大規模なブランド調査の結果から「いい部屋ネット 自治体ブランドランキング2024＜東海版＞」を発表しました。 今回は、全国47都道府県居住の20歳以上の男女18万3727人が選んだ、「東海版 自治体ブランド」ランキングを紹介します。【20位までの全ランキング結果を見る】2位：三重県伊勢市2位にランクインしたのは、三重県伊勢市です。日本屈指のパワースポットとして多くの観光客が訪れる「伊