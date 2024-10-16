前橋地裁 今年５月、群馬県伊勢崎市の国道１７号でトラックに衝突され家族３人が死亡した事故で、「過失運転致死傷」の罪で起訴されたトラック運転手について、前橋地裁は、より刑の重い「危険運転致死傷」への訴因変更を認めました。検察側が１０月１１日に変更を請求していたもので、裁判員裁判で審理されます。 この事故は、今年５月伊勢崎市の国道１７号・上武道路でトラックが乗用車２台と衝突し、塚越湊斗ちゃん（２