◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク5―2日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、今季最多勝に輝いた日本ハム伊藤大海を攻略し、快勝でアドバンテージを含めて2勝とした。打線は2回に、1死から5番の近藤健介が中堅フェンス直撃の二塁打を放つと、6番の今宮健太も左前打で続いて1死一、三塁の好機をつくった。7番の正木智也もスプリットを左前に運び、近藤が