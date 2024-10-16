三重県鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の役員選任を巡り、不正の請託を受けた見返りに３５００万円を受領したなどとして、県警は１６日、社会福祉法違反（収賄）容疑で、元同法人理事長、四宮慶太郎容疑者（５８）＝神戸市中央区元町通＝ら２人を逮捕した。県警は同日、同法違反（贈賄）容疑で、不動産管理業、金田充史容疑者（５２）＝和歌山県紀の川市藤崎＝ら２人を逮捕。県警は４人の認否を明らかにしていない。