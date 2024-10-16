◇パCSファイナルステージ第1戦日本ハム2ー5ソフトバンク（2024年10月16日みずほペイペイ）日本ハムはソフトバンクに2−5で敗れた。クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（S）で温存したエース伊藤大海投手（27）が先発したが、6回途中4失点と流れを引き寄せられなかった。1点を先制された直後の3回、1番に抜てきされた矢沢が魅せた。1死二、三塁、ソフトバンク・有原の4球目に食らいついた。三塁線へのボテ