16日、ウクライナ・キーウの最高会議で演説するゼレンスキー大統領（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は16日、最高会議（議会）で演説し、ロシアによる侵攻に北朝鮮が「参戦している」と述べた。プーチン大統領と同様の「犯罪者」と呼び非難した。ウクライナの情報機関筋は15日、ロシア軍が最大3千人の北朝鮮兵を含む部隊を編成していると共同通信に明らかにした。北朝鮮兵の存在は、ウクライナ