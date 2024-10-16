高田川部屋への入門を表明し、ポーズをとる東海大柔道部の岡田綾太朗。右は柔道男子のウルフ・アロン＝16日、神奈川県平塚市強豪の東海大柔道部所属で4年の岡田綾太朗（22）＝島根県出身＝が16日、大相撲の高田川部屋への入門を表明した。数々の五輪金メダリストを輩出した同大柔道部からの角界入りは初めて。九州場所（11月10日初日・福岡国際センター）での初土俵を目指し、新弟子検査を受検するという。岡田は神奈川県平塚