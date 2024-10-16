ここまでご覧頂いた皆様。本日もご視聴、ありがとうございました。『絶望ライン工独身獄中記』を読む6畳の和室で深々と頭を下げる、作業着姿の男。隣には柴犬が侍り、落ち着いた音楽が流れる。曲のブレイクセクションと同時にエンドカードに切り替わり、徐々にフェードアウトしていく。ご視聴、ありがとうございました。「はいOK!」監督の声がかかる。ここは都内の撮影スタジオ、6畳の部屋は刑務所の独居房を模して造られた巨大