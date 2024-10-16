米３０年固定金利は６．５２％に上昇、住宅ローン申請指数は３週連続の低下＝ロンドン為替 前週分の米３０年固定金利は６．５２％と前回の６．３６％から上昇した。住宅ローン申請指数は－１７．０％と前回の－５．１％から一段と低下し、３週連続の低下となった。前週から引き続き購入指数、借り換え指数はともに低下している。 USD/JPY149.39EUR/USD1.0889EUR/JPY162.67