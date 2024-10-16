ポンド売り強まる、英ＣＰＩが予想以上に低下ドル円１４９円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ポンド売りが強まった。日本時間午後３時に発表された英消費者物価指数が前年比＋１．７％と前回の＋２．２％から大幅に低下したことに反応した。市場予想は＋１．９％だった、市場での追加利下げ観測が一段と高まり、英債や英株が買われている。ポンドドルは1.30台後半から1.29台後半へ、ポンド円は195円台前半から1