記者会見する泉田裕彦氏＝10日、新潟県長岡市自民党新潟県連は16日までに、衆院選新潟4区に前職の泉田裕彦氏（62）が自民公認を得ず、無所属で出馬したのは党規律規約に抵触するとして、泉田氏の除名を求める文書を党本部へ提出した。15日付。4区には自民前職の鷲尾英一郎氏（47）も立候補しており、自民支持層が二分する可能性がある。4区を巡っては、自民が鷲尾氏を公認候補予定者となる支部長に選び、出馬を望んだ泉田氏が