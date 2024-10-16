バレーボール男子日本代表の次期監督として、東京五輪で母国フランスを初の金メダルに導き、現在はＳＶリーグの大阪Ｂを率いるロラン・ティリ氏（６０）が最有力候補に挙がっていることが１６日、関係者への取材で分かった。日本協会は２１日の理事会で候補を一本化し、正式交渉に入る。パリ五輪で日本を率いたフィリップ・ブラン氏（６４）もフランス出身。ティリ氏の就任が決まれば、パリ五輪で連覇を果たした強豪国出身の指