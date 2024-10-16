SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2024＞が11月24日、長崎・出島メッセ長崎で開催される。同フェス開催前日の11月23日に、＜STUDIO DO! presents BLAZE UP NAGASAKI 前日祭＞が実施されることが発表となった。＜BLAZE UP NAGASAKI＞はSHANKが毎年長崎にて主催しているフェスであり、その前日祭はライブハウス長崎STUDIO DO!で行われる。出演は村上想楽（長崎）、月には行かない（佐世保）、ALBRIGHT KNOT（長崎）、BxDxD（長崎