「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、巨人−ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）ＤｅＮＡ・筒香が代打で登場し、適時打を放った。１点リードの七回１死一、三塁で代打で登場。戸郷から代わった左腕の高梨に対し、追い込まれながら逆方向へ左前適時打を運んだ。２−０とリードを広げる貴重な一打。筒香は打った瞬間、「オッシャー！」と雄たけびをあげながら一塁へ走った。