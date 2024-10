BE:FIRSTのLEOが、ソロ楽曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」のスペシャルビデオを公開した。◆スペシャルビデオ本楽曲は、JUNON「Nova Flame」に続くメンバーソロ企画「One of the BE:ST」第2弾。<BMSG FES’24>のステージでも披露され、大きな反響があったLEOのソロ楽曲だ。LEOと親交のある緑黄色社会の穴見真吾をプロデューサーに迎え、BE:FIRSTの楽曲を多く手がけるLOARと共に書き下ろされた。ファン