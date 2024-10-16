グラビアアイドルの桃月なしこがこのほど、ヤングアニマルWebに登場。圧巻美ボディの魅力を解放した。 【写真】桃月なしこのスイートな１日に密着！大胆ショットにドキッ 俳優、モデル、コスプレイヤーなど多彩な活動を行う桃月。今回は「Sweet Daylight」と題されたグラビア企画に登場。編集部からは「ますます美に磨きがかかり、各メディアで大活躍中の桃月なしこがアニマルに戻ってきたよ！2人っきりのお部屋