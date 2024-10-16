青森県八戸市の八戸道下り線で昨年12月、走行中の大型トラック（25トン）の左後輪2本が外れ、道路脇で作業していた男性2人が死傷した事故で、県警高速隊は16日、「盛（もり）運輸」（本社・青森市）の岩手営業所（岩手県矢巾町）勤務のトラック運転手（61）を自動車運転死傷処罰法違反（過失運転致死傷）の疑いで、整備管理者（53）と整備士（42）を業務上過失致死傷の疑いで、それぞれ青森地検八戸支部に書類送検し、発表した。