防災科学技術研究所が全国各地で観測した地震の揺れを、ほぼリアルタイムに公開している「強震モニタ」で、16日午後、石川県志賀町にある観測点が震度7を表す濃い赤色で表示されるなど、異常な値になっていたことが分かりました。防災科学技術研究所は、観測点で障害が発生し過大なデータが混入したとして、原因を調べることにしています。防災科学技術研究所の「強震モニタ」は、全国各地の震度計で観測した地震の揺れを、震度別