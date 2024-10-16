66ºÐ½÷Í¥¤¬¡¢¡ÖÎø°¦¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÂçÊª·Ý¿Í¤È¤Î?¿ÆÌ©?2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥Ž¥èßÅÄµ×»Ò(66)Ž¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈŽ¥ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ(69)¤È2¿Í¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦?¿ÆÌ©?¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£èßÅÄ¤Ï15ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¼Ô¤Î¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö50Ç¯Á°¡¢¥ß¥¹¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ä¤«¤é¤Ê¡×¤ÈèßÅÄ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È