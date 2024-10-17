Olena HarmashTom Balmforth[キーウ １６日 ロイター] - ウクライナのゼレンスキー大統領は１６日、ウクライナ議会で演説し、対ロシア戦争を終結させる「勝利計画」を発表した。直ちに計画に着手すれば、遅くとも２０２５年までに戦争を終結させられる可能性があると述べた。 友好国の支援に依存する５つの柱からなり、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟交渉への無条件での招待や、具体的な武器支援が含まれる。 またロシ