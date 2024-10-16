15日に公示された衆議院選挙。ニューズナウでは鹿児島県内4つの選挙区の候補者を紹介していきます。1回目は鹿児島1区です。 鹿児島1区は、鹿児島市北部、桜島、それに三島村と十島村です。 参政党・新人の昇拓真さんと、自民党・前職で4期目を目指す宮路拓馬さん、立憲民主党・比例九州前職で8期目を目指す川内博史さんの3人が立候補しました。与野党の激しい選挙戦となっています。川内博史候補 立憲・比例前(7) （第一