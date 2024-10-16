テレビアニメ『ポケットモンスター』（テレビ東京系／毎週金曜18時55分）より、10月11日から放送開始した新章「レックウザ ライジング」のエンディングテーマ「ピッカーン！」を、櫻坂46の松田里奈、森田ひかるが歌唱していることが発表された。【写真】新エンディングテーマ「ピッカーン！」を歌唱する櫻坂46・松田里奈＆森田ひかる楽曲のプロデュースは前章のエンディングテーマ「Let me battle」に引き続きGiga ＆ TeddyLoi