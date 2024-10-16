今年6月にアートエージェンシー「ヘラルボニー」とコラボした生理用ナプキン「エリス コンパクトガード」が大好評だった「エリス」から、新たなコラボレーションが誕生。独特のタッチと世界観のイラストで多くのファンをもつ人気画家・ヒグチユウコさんと初めてコラボレーションした生理用ナプキン「エリス 素肌のきもち」（6商品）、「エリス コンパクトガード」（5商品）が10月1日（火）から数量限定で販売開始となりました。ヒ