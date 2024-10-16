ファッションモデルでタレントのみちょぱこと池田美優が16日までにインスタグラムを更新。大人っぽい最新ビジュアルに反響が集まっている。【別カット】大人の魅力全開なみちょぱ池田は「新ビジュつけてるやつ全部新作だよ〜シルバーもあるよ〜金アレの人集まれ〜」とつづり、自身がプロデュースするジュエリー・アクセサリーブランド「uiazis（ウイアジス）」の新ビジュアルを披露。上品なコーデとオールバックの髪型で、ア